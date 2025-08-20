В Киеве на четыре месяца частично ограничат движение по одному из мостов: что известно

В Киеве на четыре месяца частично ограничат движение по единственному пешеходному мосту через Днепр – Парковому. С 21 августа по 20 декабря здесь планируют провести ремонтные работы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор". Путепровод был открыт в июле 1957 года.

Что известно

"С 21 августа до 20 декабря частично будут ограничивать движение пешеходов по Парковому мосту через Днепр на Труханов остров", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, за этот период дорожники планируют выполнить ремонт мостового полотна. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" принесли извинения за временные неудобства.

Парковый мост – единственный пешеходный мост через Днепр в городе Киеве, который соединяет Набережно-Крещатицкую, в районе памятника Магдебургскому праву, с парковой зоной и пляжами Труханова острова.

Напомним, в Киеве с 9 мая и ориентировочно до конца 2025 года на мосту через реку Десенка частично ограничили движение транспорта. Специалисты начали здесь ремонтные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве почти на год перекрыли движение по пешеходному мосту через улицу Саперно-Слободскую в Киеве. Он ограничен с 10 июля и ориентировочно до июня 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!