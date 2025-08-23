В Киеве на Подоле снова можно будет проехаться на уникальном ретро-трамвае. Подробности и фото

В Киеве на Подол вернули уникальный экскурсионный ретро-трамвай. Желающие могут насладиться поездкой по маршруту "Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко" и в обратном направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пассажиры смогут окунуться в атмосферу общественного транспорта конца XIX века.

Что известно

"Известный в столице ретро-трамвай вернулся на исторический Подол и готов к экскурсионным поездкам по маршруту: "Контрактовая площадь – площадь Тараса Шевченко" и в обратном направлении. В то же время ретро-вагон можно использовать для праздничных поездок и культурных инициатив жителей и гостей столицы", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, реставрационные работы выполняли специалисты Дарницкого депо. Они восстановили ходовую часть, отремонтировали трамвайную тележку и выполнили отдельные работы по отделке салона.

В "Киевпастрансе" отметили, что ретро-трамвай напоминает об открытии первого электрического трамвайного маршрута в столице, который пролегал от Подола до Александровского спуска (ныне – Владимирский спуск). Длина этого маршрута составляла примерно 1,5 км. Запущен первый в Киеве электрический трамвай 13 июня 1892 года.

"Ретро-трамвай М2-М "1892" стилизован под киевские трамваи конца XIX – начала ХХ века, с аутентичным внешним видом и деревянной отделкой. Он создан для сохранения исторической памяти о развитии электрического общественного транспорта в городе", – резюмировали в пресс-службе.

в Киеве в определенные дни можно увидеть уникальный трамвай. Он не возит пассажиров, а главной его целью и задачей является спасение колеи от жары.

