В Киеве на Оболони частично ограничили движение авто по одной из улиц: что известно. Схема

В Оболонском районе Киева до 15 октября частично будут ограничивать движение транспорта по улице Богатырской в направлении центра города. Это связано с продолжением капитального ремонта на этом участке дороги.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. У водителей извинились за временные неудобства.

Что известно

"Со 2 сентября по 15 октября частично будут ограничивать движение по улице Богатырской в направлении центра города. Ограничение движения будет действовать на участке от АЗС "КЛО" до улицы Куреневской вместе с перекрестком", – говорится в сообщении.

Как отметили в "Киевавтодоре", закрыто движение транспорта на участке улицы Куреневской от улицы Михаила Горыня до улицы Богатырской. Ограничения связаны с продолжением капитального ремонта улицы Богатырской.

Для водителей дополнительно установят предупредительные знаки с информацией об объезде участка для выполнения ремонтных работ.

Напомним, в Киеве с 9 мая и ориентировочно до конца 2025 года на мосту через реку Десенка частично ограничили движение транспорта. Специалисты начали здесь ремонтные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до 1 декабря частично ограничили движение по Южному мосту. Здесь дорожные работники проведут ремонтные работы.

