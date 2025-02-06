В Киеве на двоих станция метро снова заработают вторые выходы: что известно

В Киеве станциях метро "Осокорки" и "Золотые ворота" снова заработают вторые выходы. Они будут доступны для пассажиров, начиная с пятницы, 7 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Все подземные станции круглосуточно работают в режиме укрытия.

"7 февраля на станциях метро "Осокорки" и "Золотые ворота" заработают вторые выходы", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, вестибюль №2 станции "Осокорки" будет работать с 5:37 до 22:30. Вестибюль №1 работает с 5:34 до 22:33.

Выход №2 на "Золотых воротах", ведущий на улицу Владимирскую, будет работать с 5:37 до 22:30. Выход №1 работает с 5:38 до 22:31.

В городских властях напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На входе открыты все вестибюли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, на станции метро "Хрещатик" конфликтовал с пассажирами. Во время задержания злоумышленник получил пистолет и угрожал его применить против полицейских.

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