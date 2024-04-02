В Киеве на дорогах образовались утренние пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве во вторник, 2 апреля, на дорогах столицы образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Очень тяжело тянется движение транспорта на проспекте Романа Шухевича (ремонтные работы на Северном мосту), частично есть проблемы улицы Елены Телиги (ДТП), на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспекте Леонида Каденюка (в сторону Дарницкой площади), на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода и до Печерского путепровода), также тянутся авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до Дарницкого моста).

Пробка есть на участке от Берестейского проспекта (от метро "Житомирская") до Бессарабской площади, на проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара и на улице Васильковской. Есть проблемы с движением авто на участке от проспекта Академика Глушкова (от Одесской площади и до ВДНХ) и от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская", а также на улице Большой Васильковской.

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до улицы Гаванской), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и на отдельный участок до Александровской слободки). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также частично затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского).

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в понедельник, 1 апреля, легковушка вылетела с дороги и въехала в витрину магазина. По предварительной информации, водителю авто стало плохо за рулем.

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