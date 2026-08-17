В Киеве мужчина угнал автомобиль защитника Украины и пытался его продать. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, угнал автомобиль защитника Украины. Злоумышленник решил заработать, выставив машину на продажу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Деснянского района и сообщила о том, чтопропал автомобиль Citroën, принадлежащий её мужу. Машина была припаркована у парадного многоэтажного дома.

Следователи установили, что владелец, защищающий Украину на фронте, попросил своего знакомого передать жене ключи и документы на машину. Мужчина поручил это своему товарищу, а тот, в свою очередь, решил воспользоваться ситуацией для собственной наживы.

"Сначала злоумышленник ездил на чужой машине для личных нужд, а затем разместил объявление в интернете о ее продаже с намерением "подзаработать", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение – им оказался 33-летний военнослужащий, находящийся в СЗЧ.

Правоохранители задержали нарушителя и изъяли автомобиль, который вернули законному владельцу. По факту незаконного завладения автомобилем (по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух студентов, которые, по информации следствия, причастны к угону автомобиля компании по прокату авто. Кроме того, нарушители сняли с машины часть деталей, в частности, колеса.

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