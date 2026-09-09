В Киеве мужчина стрелял с балкона дома из-за конфликта, связанного с парковочным местом. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который начал стрелять с балкона дома. Предположительно, инцидент произошел из-за конфликта, связанного с парковочным местом.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и патрульной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, инцидент произошел вечером во дворе многоэтажного дома на улице Сечевых Стрельцов. 41-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с соседом из-за парковочного места.

Он взял стрелковое оружие, вышел на балкон и выстрелил в сторону припаркованного Audi Q8, принадлежавшего потерпевшему. На место сразу прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. В ходе следственных действий правоохранители изъяли у киевлянина карабин.

"Оружие было зарегистрировано, а у мужчины было соответствующее разрешение на его хранение", – уточнили правоохранители.

По факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а киевлянину сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в Голосеевском районе с автоматом в руках угрожал прохожему. Как оказалось, оружие было трофейным – вывезенным из зоны боевых действий.

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