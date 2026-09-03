В Киеве мужчина угрожал прохожему трофейным автоматом: говорит, что всё из-за музыки. Фото
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в Голосеевском районе с автоматом в руках угрожал прохожему. Как выяснилось, оружие было трофейным – вывезенным из зоны боевых действий.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. С правонарушителем будут разбираться сотрудники ГБР.
Что известно
По словам правоохранителей, инцидент произошел в гаражном кооперативе на Голосеевском проспекте. В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что к нему подошел неизвестный с автоматическим оружием в руках, устроил конфликт и начал угрожать.
"По прибытии на место происшествия полицейские задержали правонарушителя — им оказался военнослужащий, у которого правоохранители изъяли трофейное оружие, привезенное из зоны боевых действий", — уточнили в пресс-службе.
Как отметили полицейские, по словам задержанного, он начал угрожать мужчине якобы из-за иностранной музыки, которую тот слушал. Нарушителя передали сотрудникам Государственного бюро расследований.
Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к хулиганству. Злоумышленник во время конфликта устроил стрельбу в помещении супермаркета.
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