В Киеве из-за обстрелов перекрыли движение транспорта: перечень улиц

Страна-террорист РФ в ночь с 27 на 28 августа нанесла удар по столице Украины. Вследствие этого в Киеве есть повреждения, местами перекрыто движение для автотранспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Водителей призвали заранее планировать свои маршруты.

Что известно

"Киев. Вниманию участников дорожного движения. Движение транспорта перекрыто (на некоторых участках дорог. – Ред.)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции, сейчас проезд невозможен на:

Харьковским шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской, до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);

(от перекрестка с улицей Здолбуновской, до перекрестка с улицей Михаила Кравчука); улице Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);

(от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской); по улице Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской, до перекрестка с улицей Антоновича);

(от перекрестка с улицей Владимирской, до перекрестка с улицей Антоновича); поулице Глыбочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов, до перекрестка с улицей Глыбочицкой).

Кроме того, в результате ночной атаки в столице изменено движение общественного транспорта.

Троллейбусы маршрутов курсируют:

№№ 6, 18, 33 – до железнодорожной платформы "Куреневка";

№№ 31, 16 – до Лукьяновской площади;

№№ 19, 35 – через Берестейский просп;

№№ 3, 9к – до Южного вокзала;

№ 12 – ул. Васильковская – ул. Жилянская;

№ 14 – остановка "Ботанический сад" – остановка ст. м. "Дворца Спорта".

Автобусы маршрутов:

№ 119 – ул. Василия Касияна – Воздухофлотский путепровод;

№ 14т – просп. Отрадный – Лукьяновская пл;

№ 51 – ст. м. "Лыбедская" – Дарницкий рынок;

№ 63 – ул. Мирослава Поповича – Дарницкий рынок;

№ 31 – на ул. Загоровская без заезда на ул. Нагорная;

№ 69 – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Тарасовская;

№ 115 – до Дарницкого рынка;

№ 112 – ул. Ивана Микитенко – Житний рынок;

№ 50 – по Берестейскому просп.

Трамваи маршрута № 22 курсируют от просп. Воскресенский до ст. м. "Позняки".

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Есть погибшие, много пострадавших, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате атаки пострадал человек.

