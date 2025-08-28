В Киеве из-за обстрелов перекрыли движение транспорта: перечень улиц
Страна-террорист РФ в ночь с 27 на 28 августа нанесла удар по столице Украины. Вследствие этого в Киеве есть повреждения, местами перекрыто движение для автотранспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Водителей призвали заранее планировать свои маршруты.
Что известно
"Киев. Вниманию участников дорожного движения. Движение транспорта перекрыто (на некоторых участках дорог. – Ред.)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции, сейчас проезд невозможен на:
- Харьковским шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской, до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);
- улице Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);
- по улице Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской, до перекрестка с улицей Антоновича);
- поулице Глыбочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов, до перекрестка с улицей Глыбочицкой).
Кроме того, в результате ночной атаки в столице изменено движение общественного транспорта.
Троллейбусы маршрутов курсируют:
- №№ 6, 18, 33 – до железнодорожной платформы "Куреневка";
- №№ 31, 16 – до Лукьяновской площади;
- №№ 19, 35 – через Берестейский просп;
- №№ 3, 9к – до Южного вокзала;
- № 12 – ул. Васильковская – ул. Жилянская;
- № 14 – остановка "Ботанический сад" – остановка ст. м. "Дворца Спорта".
Автобусы маршрутов:
- № 119 – ул. Василия Касияна – Воздухофлотский путепровод;
- № 14т – просп. Отрадный – Лукьяновская пл;
- № 51 – ст. м. "Лыбедская" – Дарницкий рынок;
- № 63 – ул. Мирослава Поповича – Дарницкий рынок;
- № 31 – на ул. Загоровская без заезда на ул. Нагорная;
- № 69 – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Тарасовская;
- № 115 – до Дарницкого рынка;
- № 112 – ул. Ивана Микитенко – Житний рынок;
- № 50 – по Берестейскому просп.
Трамваи маршрута № 22 курсируют от просп. Воскресенский до ст. м. "Позняки".
Что предшествовало
С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Есть погибшие, много пострадавших, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате атаки пострадал человек.
