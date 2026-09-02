В Киеве из-за длительной воздушной тревоги возник транспортный коллапс. Фото и видео

лВ Киеве из-за длительной воздушной тревоги возник серьёзный транспортный коллапс. Станции и вагоны метро переполнены пассажирами, из-за чего людям сложно передвигаться по городу и вовремя добраться до работы.

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После отбоя на отдельных станциях образовались большие очереди. О ситуации в столице сообщают очевидцы и местные паблики.

Как работает киевское метро

Из-за воздушной тревоги поезда курсируют с ограничениями. В направлении центра движение осуществляется от станции "Академгородок" до "Театральной", а в направлении выезда из города – от "Арсенальной" до "Академгородка".

Из-за ограничений в работе метро на станциях собралось много людей. Пассажиры сообщают о значительном скоплении людей в вагонах и на платформах.

На станции "Лесная" после отбоя собрались сотни людей

После отмены воздушной тревоги сотни пассажиров пытаются попасть в метро на станции "Лесная". Из-за большого наплыва людей движение по городу остается затрудненным.

Проблемы и с наземным транспортом

Похожая ситуация сложилась и с наземным общественным транспортом. Из-за длительной воздушной тревоги движение по городу затруднено, а после отбоя на остановках образовались большие скопления пассажиров, которые пытаются как можно быстрее добраться до места назначения.

Динамика воздушных тревог в Киеве

Как сообщал OBOZ.UA, враг применяет для террора в Киеве новую тактику — волнообразные и круглосуточные запуски скоростных реактивных дронов-камикадзе новых модификаций "Шахедов". В ночь на 1 сентября российские войска дополнили атаку массированным ударом баллистических и крылатых ракет.

С 27 августа российские войска применяют против столицы волнообразные и круглосуточные запуски скоростных реактивных дронов-камикадзе. Речь идет о новых модификациях "Шахедов". В ночь на 1 сентября противник дополнил атаку беспилотников массированным ударом баллистическими и крылатыми ракетами.

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