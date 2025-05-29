В Киев и область пришло метеорологическое лето: синоптики рассказали подробности. Карта

В Киеве и области синоптики зафиксировали приход метеорологического лета. Это произошло после того, как среднесуточная температура воздуха уже несколько дней подряд стабильно перешла отметку +15°C.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. После холодной погоды в столичном регионе наблюдается потепление.

"Метеорологическое лето в Украине: где уже пришло, а где еще ждут? По состоянию на 28 мая 2025 года среднесуточная температура воздуха во многих регионах уже несколько дней подряд стабильно перешла отметку +15°C – именно этот предел указывает на начало метеорологического лета", – говорится в сообщении.

На опубликованной синоптиками карте видно, что в большинстве регионов Украины, в частности в Киеве и области, уже наблюдается этот переход. В то же время в некоторых западных областях метеорологическое лето еще не наступило.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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