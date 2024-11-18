В КГВА рассказали, почему во время воздушной тревоги до сих пор не открывают все станции метро Киева

В Киеве, несмотря на петиции граждан, не будут открывать станции метрополитена на поверхности, которые закрывают во время воздушной тревоги. Это решение принято для обеспечения безопасности граждан, когда город атакует страна-агрессор РФ.

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Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, передает Общественное радио. Он призвал украинцев не игнорировать сообщения об опасности.

"Я не раз повторял и буду повторять, что когда в столице работают Силы и средства противовоздушной обороны, то есть они сбивают и ракеты, и дроны. Соответственно, эти обломки могут, к сожалению, падать. Они не растворяются в воздухе. Это несет потенциальную опасность, поэтому мы вынуждены перекрывать выходящие на поверхность участки метро. Соответственно люди должны быть в безопасности. Поэтому движение метро и весь коммунальный транспорт останавливаются", – подчеркнул Шаманов.

Спикер КГВА напомнил, что Украина третий год живет в условиях полномасштабного вторжения РФ. Жизнь и безопасность граждан являются приоритетом для власти, более чем чье-то неудобство.

"При всех петициях мы не можем позволить себе открывать станции метро, которые на поверхности. Это жизнь и здоровье людей", – резюмировал Шаманов.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября войска страны-агрессора РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Силы обороны в небе над столицей обнаружили и уничтожили крылатые ракеты Х-101/55, аэробалистические "Кинжал", баллистические "Искандер-М" (KN-23), а также, вероятно, гиперзвуковую ракету типа "Циркон" и до десятка ударных дронов .

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