В КГГА рассказали, сколько киевляне задолжали за отопление и горячую воду: кто не платит счета

В Киеве увеличился совокупный долг населения за отопление и горячее водоснабжение и сейчас составляет 8 млрд грн. Согласно статистике, системные неплательщики, в частности, это владельцы элитной недвижимости.

Видео дня

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", сообщила пресс-служба КМВА. В столице тариф на тепло для населения с 2018 остается неизменным.

Как рассказали в предприятии, задолженность жильцов за отопление и горячее водоснабжение продолжает расти. С начала этого отопительного сезона совокупный долг вырос на 6,5% и достиг отметки в 8 млрд грн. Из них 5,2 млрд грн – за тепло, еще 2,8 млрд грн – за горячую воду.

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что подавляющее большинство киевлян вовремя платят за потребленные услуги. Однако около 15% потребителей, а именно 160 тыс. лицевых счетов, накопивших более 70% общего долга. Согласно статистике, системные неплательщики – это владельцы элитной недвижимости, нескольких квартир или жилых помещений большой площади, которые считают оплату коммунальных услуг второстепенным вопросом.

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" вынуждено усиливать борьбу с должниками, в том числе начислять пеню и обращаться в суд. Только сейчас рассматривается около 1,5 тыс. исков и каждый день готовятся новые. Это довольно действенный рычаг, позволяющий повлиять на системных должников", – отметили в КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве отопительный сезон завершился в понедельник, 24 марта. С этого дня стартовало отключение жилых домов от теплоснабжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!