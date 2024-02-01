В КГГА рассказали, при каких условиях школы Киева могут перевести в дистанционный режим работы

В Киеве фиксируют сезонный рост заболевших гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Распространение заболеваемости среди детей по сравнению с предыдущей неделей выросло более чем на 50%.

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Об этом шла речь во время сегодняшнего заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба КГГА. Родителей призвали быть ответственными и не отводить детей с признаками заболевания в детсады и школы.

Так, столичные педагоги и медики фиксируют сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Так, в Киеве среди детей по сравнению с предыдущей неделей этот показатель вырос более чем на 50%.

Чтобы предотвратить стремительное распространение инфекционных заболеваний, городские власти призвали соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к собственному здоровью и близким.

"Если уровень заболеваемости среди школьников будет стремительно расти, мы будем вынуждены рекомендовать столичным учебным заведениям перейти в дистанционный режим работы. Поэтому обращаюсь к родителям – будьте сознательными. При первых признаках заболевания у ребенка – оставьте его дома и обратитесь к врачу. Не подвергайте опасности других участников образовательного процесса – как детей, так и педагогических работников", – подчеркнула директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области зафиксировали рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По состоянию на 30 января эпидемический порог области был превышен на +8%.

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