В КГГА опровергли информацию о закупке алкоголя за деньги городского бюджета: известны подробности

КП "Киевский культурный кластер", объявивший тендер на закупку алкоголя, собирается приобрести его для баров четырех муниципальных кинотеатров, где, в частности, проводятся художественные события. Для этого используют собственные деньги коммунального предприятия, а не столичного бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Все учреждения имеют необходимые лицензии.

На днях, в соцсетях и СМИ появилась информация о якобы закупке алкоголя за деньги бюджета столицы. В городских властях опровергли это.

"Как информирует коммунальное предприятие (Киевский культурный кластер), в его структуре функционируют 7 кластеров - "Краков", "Лейпциг", "Флоренция", "Имени Т.Г. Шевченко", "Старт", "Арт-Братислава" и "Лира". В четырех барах, работающих при коммунальных кинотеатрах, осуществляется продажа алкогольных напитков в рамках официального лицензирования. Речь идет о барах в кластерах "Краков", "Лейпциг", " Флоренция" и "Имени Т.Г. Шевченко". Поэтому закупка алкогольных напитков осуществляется исключительно для указанных заведений и только для сервисного обслуживания посетителей. Ассортимент указанной продукции пополняется по необходимости и в соответствующих объемах", – подчеркнули в КГГА.

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Кроме того, в "Киевском культурном кластере" отметили, что тендер предусматривает приобретение алкоголя на деньги предприятия, а не бюджет столицы. Соответствующая информация указана в тендерной документации, размещенной на площадке публичных закупок Prozorro.

В КГГА уточнили, что в кластерах ежемесячно проходят более 50 художественных событий – от представления театральных представлений, концертных программ, выставок, кинофестивалей до имиджевых международных и национальных проектов. Так, в частности, в октябре здесь пройдут МКФ "Молодость", Kyiv Media Week, Drum Island Fest.

"Вместе с тем, несмотря на полномасштабное вторжение, команда коммунального предприятия продолжает работать для общества Киева, обеспечивая ее жителей разножанровыми культурными, художественными и образовательными проектами. Так, с июня 2022 года в муниципальных кластерах уже состоялось более 500 благотворительных проектов перемещенных лиц в жизнь столицы, поддержку украинской армии и волонтерского движения, поддержку украинских художников и тому подобное", – подчеркнули в пресс-службе.

В городских властях призывали журналистов проверять информацию и не распространять манипулятивные сообщения и заголовки. Пресс-служба КГГА всегда готова ответить на информационные запросы медиа.

Как сообщал OBOZ.UA, в КП "Киевтеплоэнерго" опровергли обвинения прокуратуры по закупке насосного оборудования по завышенной цене. Процедуру проводили через Prozorro и вмешательство должностных лиц предприятия в этот процесс технически невозможно.

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