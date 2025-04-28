В больнице скончался мужчина, пострадавший от атаки РФ на Киев: дом семьи был полностью разрушен

В столичной больнице в понедельник, 28 апреля, от полученных в результате российских обстрелов Киева ожогов скончался 45-летний мужчина. У него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. В общем враг унес жизни 13 человек.

"Только что в больнице от полученных ожогов в результате вражеской атаки 24 апреля умер 45-летний мужчина. У него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук. Их дом полностью разрушен. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом.

Во время разбора завалов дома, в который попала российская ракета, достали живого мужчину. Пострадавшего, который около шести часов ждал помощи, оперативно передали врачам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева 26 апреля завершили ликвидацию последствий российского ракетного удара. На месте трагедии спасатели работали более 60 часов непрерывно – они разобрали и вывезли более 2400 кубометров разрушенных строительных конструкций.

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