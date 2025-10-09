Узнать трудно: как выглядел Крещатик в Киеве в 1910-х годах. Фото

Главная улица Киева – Крещатик – является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей столицы. Благодаря старому фото мы можем увидеть, какой она была в 1914-1916 годах.

Видео дня

Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Спрага": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни локация выглядит иначе.

Взгляд в прошлое

"Крещатик, 1914-1916 годы. Колоризированная открытка. В центре столицы бурлила городская жизнь – трамваи, экипажи, толпы людей, нарядные фасады исторических домов. Сегодня эта легендарная улица изменилась неузнаваемо, но до сих пор остается символом киевской динамики и встреч. Прошлое и современность на Крещатике переплетаются, создавая особую атмосферу для каждого поколения", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, что в 1910-х годах через главную улицу столицы пролегала трамвайная линия, сам Крещатик был значительно уже, чем в наши дни, а каштаны, которыми он известен на весь мир, еще не росли.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и для гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Незалежности в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!