Условия, приближенные к естественным: в зоопарке Киева в летнее имение переселили волнистых калао. Фото и видео

В Киевском зоопарке в летний вольер переселились экзотические птицы из Азии волнистые калао. Здесь для них созданы условия, приближенные к природным, и они смогут с удовольствием лакомиться любимыми вкусностями.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Распускается первая весенняя зелень и в свое летнее имение возвращается двойка волнистых калао – Коша и Кора. Эти удивительные птицы интересны не только красочными перьями и странным клювом, но и удивительными вкусами. В их рационе сочетаются ягоды и фрукты с яйцами и насекомыми, каши и овощи с грызунами, лягушками и ящерицами", – рассказали в пресс-службе.

В Киевзоо добавили, что для птиц создали условия для пребывания, приближенные к природным, ведь в их распоряжении не только аллеи и питьевые фонтанчики, но и зеленые кусты, деревья и травка.

Так что с сегодняшнего дня, перепрыгивая с ветки на ветку, волнистые калао встречают весну во Фруктовом саду возле Центральной аллеи зоопарка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке в летний вольер переехали веселые и бодрые сиаманги Патрик и Тиса. На площади 2 тыс. кв. м природных угодий для приматов созданы все условия отдыха и активных развлечений.

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