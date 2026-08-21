Украина теряет своих лучших сыновей: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Артем Бойчук. Фото

На Краматорском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военнослужащий из села Петропавловская Борщаговка Артем Бойчук. Сердце храброго воина остановилось 14 августа 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Борщаговского сельского совета. Вечная память и слава Герою!

Болезненная утрата

"Борщаговская община прощается с Защитником Украины – Артемом Бойчуком", – говорится в сообщении.

Бойчук Артем Владимирович, позывной "Тёма", родился 7 марта 1985 года в городе Александрия Кировоградской области. Проживал в селе Петропавловская Борщаговка.

Воин поступил на службу в Вооруженные силы Украины 15 ноября 2025 года. Служил мастером ударных беспилотных авиационных комплексов. К сожалению, Герой погиб в результате атаки вражеского дрона 14 августа 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Малотарановка Краматорского района Донецкой области.

"В скорби остались друзья Защитника, соратники, близкие и все, кто знал Артема", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученных ранений скончался военный из Белоцерковского района Киевской области Анатолий Аксенов. Жизнь храброго украинца оборвалась 16 августа 2026 года.

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