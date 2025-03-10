Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Матвей Федюк. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Киевской области, оператор БпЛА Матвей Федюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 февраля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Снова сердце кроется от боли, опять страшное известие обжигает душу... Матрос Матвей Федюк. Наружный пилот (оператор) беспилотных летательных аппаратов отделения беспилотных авиационных комплексов взвода разведки и коррекции роты ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем. Погиб 20 февраля 2025 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Андреевка Волновахского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 11 марта в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, в столичной больнице от полученных во время выполнения боевого задания ранений скончался военный из Киевщины, солдат Юрий Карпич. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 февраля.

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