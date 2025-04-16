Угрожая пистолетом, ограбил магазин на Андреевском спуске: в Киеве суд вынес приговор иностранцу. Фото

В Киеве суд вынес приговор иностранцу, совершившему разбойное нападение на магазин. Мужчина, угрожая продавщице пистолетом, сломал ломом кассовый аппарат в маркете на Андреевском спуске и скрылся с деньгами.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие восемь лет злоумышленник проведет за решеткой.

Как рассказали правоохранители, в конце декабря 2024 к ним с сообщением о разбойном нападении обратилась 61-летняя местная жительница, работающая кассиром в продуктовом маркете на Андреевском спуске. Она рассказала о неизвестном в маске, который, угрожая оружием, забрал деньги из кассы.

"Тогда преступника около часа разыскивали окрестные патрули, оперативники Подольского управления полиции и следственно-оперативная группа. Впоследствии правоохранители задержали нападающего – им оказался 30-летний иностранец, с сентября 2024 проживающий в Киеве. У задержанного следователи изъяли пистолет, лом и более 11 тысяч гривен, которыми он завладел в результате нападения", – уточнили в пресс-службе.

На время следствия нарушитель находился под стражей. Подольский районный суд города Киева признал мужчину виновным в совершении грабежа и назначил наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил ребенка в Святошинском районе. Злоумышленник ударил мальчика по лицу, забрал телефон и скрылся.

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