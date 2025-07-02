Тимур Ткаченко инициирует вопрос строительства мобильных укрытий в Киеве: в КГГА объяснили, почему их не обустраивали до сих пор

В столице, по состоянию на сегодня, до сих пор не установлены модульные укрытия для защиты во время воздушных тревог. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на Совете обороны Киева.

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Финансирование этого проекта предполагается за счет общины. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Так по его словам, за почти три с половиной года полномасштабного вторжения РФ в Украину, в столице не построили ни одного модульного укрытия. Он добавил, что вынесет для рассмотрения на Совете обороны Киева вопрос обустройства модульных укрытий в городе.

Со своей стороны инициативу КГВА по установлению мобильных объектов защиты в столице прокомментировал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, передает пресс-служба ведомства. Он отметил, что Киев неоднократно поднимал этот вопрос еще с 2022 года. Несмотря на наличие стандартов на производство, до сих пор не существует нормативов на введение таких укрытий в эксплуатацию.

"Фактически за бюджетные средства мобильное укрытие можно приобрести и установить, но оно не будет официально введено в эксплуатацию, не получит статуса защитного сооружения и не будет внесено в соответствующий городской фонд. На нем нельзя даже написать слово "Укрытие". И, к сожалению, уже есть такие примеры", – подчеркнул Ткачук.

Чиновник добавил, что Киев неоднократно – как на уровне городской власти, так и через решение горсовета – обращался в Кабинет Министров Украины с призывом урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

В КГГА отметили, что в столице еще 2 года назад определили места для возможной установки укрытий и провели консультации с производителями. Но без изменений в законодательстве реализовать эти меры законно невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, Днепр, который стал настоящим медицинским хабом Украины во время полномасштабной войны, продолжает развивать и укреплять инфраструктуру своих больниц, чтобы обеспечить устойчивость к атакам РФ. В частности, в укрытиях городских медучреждений строят подземные операционные, реанимационные отделения и палаты, чтобы лечебный процесс оставался непрерывным даже во время атак.

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