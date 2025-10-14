Сплошные руины: как выглядел Крещатик в Киеве в 1944 году. Редкое фото

До сентября 1941 года Крещатик в Киеве имел совсем другой вид – невероятная архитектура гостиниц, театров и домов. После масштабных взрывов, устроенных советскими диверсантами, улица превратилась в руины – благодаря старому фото, мы можем увидеть последствия преступления коммунистов и страшные шрамы Второй мировой войны.

Старые снимки и история были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Из 324 уничтоженных домов только 56 подлежали восстановлению.

"Редкое фото. Крещатик в 1944 году. Следы войны на лице города", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, что на части улица, которая попали в объектив камеры, не осталось ни одного уцелевшего дома – только руины.

Отметим, 19 сентября 1941 года, во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев покинули советские и захватили немецкие войска. 6 ноября 1943 года советская власть вернула себе столицу Украины. Город сильно пострадал, в частности из-за диверсии советских партизан. Восстановительные работы продолжались до начала 1950-х.

