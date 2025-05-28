Дожди и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 мая

В Киевской области в четверг, 29 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем кратковременные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 29 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью 10-15°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 19-21°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облака, которые появятся на небе в Киеве утром, продержатся почти весь день, и только вечером погода прояснится. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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