Сильные морозы не отступают: прогноз погоды в Киеве и области на 3 февраля

В Киевской области во вторник, 3 февраля, малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Днем температура воздуха в регионе максимально опустится до -15°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 3 февраля по территории Киевской области и города Киева. Малооблачно. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 22-27°С мороза, днем 10-15°С; в Киеве ночью 22-24°С мороза, днем 13-15°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясная погода продержится в Киеве совсем недолго в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.