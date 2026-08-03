Сильная жара и гроза: подробный прогноз погоды по Киевской области на 3 августа

В Киевской области в понедельник, 3 августа, синоптики прогнозируют днём местами кратковременный дождь и грозу. Температура воздуха в регионе достигнет +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменного направления, 3-8 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 3 августа по территории Киевской области. Переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области днем 30-34°С; в Киеве днем 32-34°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +30°С… +32°С; Мироновка +29°С… +31°С; Фастов +29°С… +31°С; Яготин +28°С… +30°С; Барышевка +29°С… +31°С; Борисполь +29°С… +31°С и Вышгород +30°С… +32°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачный день и пасмурный вечер сменят ясное утро. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который будет идти до самого вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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