Сейчас здесь "музей легитимного": как выглядело Межигорье под Киевом в 1910-х годах. Архивная фотография

В наши дни Межигорье под Киевом является символом коррупции времен бывшего президента Украины Виктора Януковича. Но благодаря фотографии 1910-х годов мы можем узнать, что когда-то здесь была живописная местность с видами на монастырь и обрывы над Днепром.

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Старый снимок опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит иначе.

Что известно

"1910-е годы. Какая-то семья сфотографировалась на фоне Межигорского монастыря. Очень красивая местность... До наших дней ничего из монастырского комплекса не сохранилось, сейчас здесь дача-музей "легитимного", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть комплекс монастыря и обрывы над Днепром, за которыми вдали находится Киев.

"Межигорье" – бывшая частная резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, в которой он проживал с 2002 по 2014 год. С 1935 по 2007 год Межигорье было государственной правительственной резиденцией, пока не было передано в частную собственность. 14 июля 2023 года, в соответствии с законом, принятым Верховной Радой Украины во втором чтении, "Межигорье" возвращено в государственную собственность и станет парком-памятником.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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