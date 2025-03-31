СБУ задержала трех агентов РФ, корректировавших удары по Киеву: среди них россиянин и сотрудники оборонных компаний. Фото

Сотрудники СБУ задержали еще трех российских агентов, корректировавших удары РФ по Киеву. Одним из них оказался гражданином страны-агрессора.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит ответственность ввиде длительных сроков заключения.

"Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала еще одну агентурную группу российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Киеве. По результатам комплексных мероприятий задержаны три вражеских приспешника, одна из которых – гражданин РФ", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, главной задачей злоумышленников была корректировка воздушных ударов врага по столице Украины. Основными целями являлись оборонные заводы и склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.

По материалам дела, агенты действовали порознь, но "замыкались" на одного куратора – сотрудника ГРУ, личность которого уже идентифицировала контрразведка СБУ. Установлено, что задержанный российский шпион проживал в Украине в режиме ожидания, а после начала полномасштабной войны его активировала военная разведка РФ.

Для коррекции вражеского огня россиянин обустроил наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки. Чтобы получить доступ к "смотровой площадке" дома, агент использовал дружеские отношения с представителем одного из местных ОСМД, который имел ключи от всех технических помещений.

Два других фигуранта – действующий и бывший работники оборонных компаний Украины. Один из них собирал информацию о последствиях прилетов вражеских ракет, количестве работников на заводах, ремонтных базах и т.д. Другой – "в темную" выспрашивал у своих бывших коллег локации потенциальных целей.

"Контрразведка СБУ задокументировала преступления агентов и задержала их. Во время обысков у фигурантов изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с агентурными "отчетами". Также изъят квадрокоптер, с помощью которого один из агентов планировал с воздуха шпионить по оборонным объектам", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленникам сообщили о подозрении – двое из них находятся под стражей без права внесения залога. В отношении третьего фигуранта – в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности сорвала еще одну попытку российских спецслужб совершить теракт в Украине. Был задержан вражеский агент, который уже совершил несколько подрывов, а ныне готовил взрыв возле территориального центра комплектования в Херсоне.

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