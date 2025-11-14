Разрушен верхний этаж и выбиты окна: в Киеве в результате обстрела повреждены два медучреждения. Подробности и фото

Во время российского комбинированного удара по Киеву 14 ноября в столице были повреждены корпуса Института отоларингологии им. проф. А. С. Коломийченко. Кроме того, в подольском районе значительным разрушениям подверглось здание Консультативно-диагностического центра Подольского района города.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Враг продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

Что известно

"Из-за террористических действий российской армии снова повреждены учреждения здравоохранения – места, где украинские медики спасают жизни, пока враг хочет эти жизни отобрать. Два поврежденных корпуса, два человека с поверхностными повреждениями, выбитые двери и практически все окна – это все в Институте отоларингологии им. проф. А. С. Коломийченко НАМН Украины после ночной атаки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас в медучреждении ведутся работы по демонтажу окон и стекол, а около 90 пациентов, лечившихся в поврежденных ныне зданиях, перевели в другие – уцелевшие корпуса.

В Минздраве добавили, что также этой ночью пострадал и Консультативно-диагностический центр Подольского района Киева. Вражеский беспилотник сильно повредил здание гражданского медучреждения. Там полностью разрушены крыша и четвертый – верхний этаж. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

Террористическая атака РФ

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в разных районах города, есть десятки раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 14 ноября нанесла комбинированный удар ракетами и "Шахедами" по Киеву. В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!