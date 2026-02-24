Рада приняла за основу законопроект, который позволит завершить строительство Музея Революции Достоинства. Подробности
Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, отменяющий ряд разрешительных процедур для строительства Музея Революции Достоинства. Это позволит снять арест с участка на улице Героев Небесной Сотни в Киеве.
Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп Елена Шуляк. Государство провело международный конкурс проектов Мемориала еще в 2018 году.
Что известно
"Верховная Рада приняла за основу законопроект, который отменяет ряд разрешительных процедур для строительства Музея Революции Достоинства, которое из-за правовых коллизий в свое время было заморожено. Речь идет о земельном участке в центре Киева – на ул. Героев Небесной Сотни, соответствующее решение парламента позволяет снять с него арест. Изменения будут касаться исключительно этого объекта", – говорится в сообщении.
По ее словам, во вторник, 24 февраля, во время заседания парламент принял за основу законопроект №14166 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства".
Документ предусматривает создание специального правового режима для завершения строительства Музея Революции Достоинства. Оно было заблокировано бюрократическими преградами – сложными разрешительными процедурами, статусом охранной зоны, правовыми коллизиями.
Депутат уточнила, что в этом случае речь идет об отмене для этого объекта ограничений, установленных законами Украины. Это позволит снять арест с земельного участка в центре столицы, передать его в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни и построить на нем указанный объект. Важно отметить, что все изменения в законопроекте будут касаться исключительно этого объекта государственного значения и не будут влиять на общие подходы к градостроительному и дорожному регулированию.
Ранее сообщалось, что в 2018 году государство провело международный конкурс проектов Мемориала. Однако его организовали без полного пакета исходных данных, что изначально создало юридические и технические противоречия. Параллельно накапливались бюрократические ограничения: статус охранной зоны, арест земельного участка, разрешительные коллизии – все это фактически заморозило строительство. Следствием стало отсутствие специальной законодательной нормы, которая бы определяла особый порядок проектирования и сооружения этого объекта.
