Пытались установить взрывчатку возле воинской части: в Киеве СБУ разоблачила вражеских агентов. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали двух членов организованной диверсионной группы врага. Злоумышленники пытались установить взрывчатку возле одной из воинских частей региона.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

"В Киеве задержаны два члена организованной диверсионной группы, которые по заказу ФСБ пытались установить взрывчатку возле одной из воинских частей региона", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, злоумышленниками оказались двое наркозависимых местных жителей, а их действия координировал арестант из следственного изолятора, который год назад поджег авто ВСУ.

К подрывной деятельности он привлек своего сокамерника. Находясь за решеткой, оба рецидивиста продолжили выполнять заказ страны-террориста РФ и для этого привлекли двух сообщников на свободе.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины на опережение задержала в Ровно российского агента, который готовил взрыв в многоквартирном доме в городе. Злоумышленником оказался 27-летний львовянин, которого агрессор завербовал через Telegram-канал по поиску "легких заработков".

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