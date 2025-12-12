'Пьянка' в КГГА: глава Деснянской РГА Бахматов очернил заместителя мэра Хонду и даже не извинился. Подробности скандала

Весной 2025 года глава Деснянской РГА Киева Максим Бахматов спровоцировал скандал. Чиновник опубликовал видео, на котором якобы чиновники одного из департаментов КГГА распивают алкоголь, заявив, что среди них есть заместитель Киевского городского головы Марина Хонд. Уже после начала судебных заседаний по защите чести, где Бахматов является ответчиком, последний уже не говорит, кто именно был на записи, а просто заявляет, что "кто-то нажрался".

Видео дня

OBOZ.UA решил разобраться в этом инциденте и узнать подробности.

Скандальное видео

В апреле 2025 года председатель Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве Максим Бахматов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал видео. В подписи к нему чиновник заявил, что на записи со скандальной "пьянкой" в одном из помещений Киевской городской государственной администрации якобы фигурирует и заместитель Киевского городского головы Марина Хонда.

Последняя сразу отреагировала на эту информацию, которая быстро распространилась в соцсетях и Telegram-каналах. По ее словам видео датировано 2022 годом и было сделано в кабинете Марины Радовой – директора Управления туризма и промоций. После публикации видео Радова подала заявление на увольнение.

"Против меня ведется системная информационная атака – и вся она построена на лжи. В ряде Telegram-каналов распространяется видео из кабинета Управления туризма КГГА с фейковыми подписями – якобы я нахожусь среди участников события. Это абсолютная неправда. Я не присутствовала в этом кабинете ни разу. Это подтверждается и записями с камер видеонаблюдения", – подчеркнула Хонда.

Стоит добавить, что сейчас скандальный пост главы Деснянской РГА выглядит нейтрально и без конкретных обвинений.

"Внимание. Притеснение местного самоуправления. Бухие тела на полу прямо в КГГА – рабочие будни киевской власти. На видео – кабинет управления туризма КГГА. Руководство мощно бухает вместе с подчиненными", – говорится в подписи к видео.

Однако, именно благодаря комментариям подписчиков, можно понять, что ранее сообщение выглядело иначе и было изменено. В частности, одна из пользовательниц соцсети спрашивала: "А где здесь Марина Хонда? Пересмотрела дважды".

Даже не извинился

По словам заместителя Киевского городского головы Марины Хонды, которая согласилась дать нам комментарий, после обнародования скандального видео и необоснованных обвинений, она решила добиваться справедливости в судебном порядке и подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"Он (Бахматов. – Ред) обнародовал пост, что на видео я, а потом несколько раз менял информацию, но это все было зафиксировано, и на него (главу РГА. – Ред.) начали ссылаться медиа. Собственно это стало основанием, чтобы я обратилась в суд по защите чести и достоинства и чтобы он извинился. Этого было бы, на самом деле, достаточно и вопрос был бы закрыт", – отметила Хонда.

Чиновница добавила, что Бахматов до 9 декабря не комментировал иск и судебные заседания, но в тот день внезапно опубликовал видео, где сказал, что именно он – глава РГА судится с заместителем Киевского городского головы и уже не говорит, кто именно был на записи, а просто заявляет, что "кто-то нажрался". Хотя на самом деле он является ответчиком по делу.

Кроме того, несмотря на то, что они постоянно встречаются по рабочим моментам, Бахматов даже не пытался извиниться перед Хондой за свой пост и делает вид, что ничего не произошло.

"Здесь вопрос в том, что нужно вести себя как человек – каждый человек может ошибиться и если ты уже должностное лицо, то ты должен проверять информацию когда ты ее распространяешь", – добавила Хонда.

Позиция Бахматова

Украинские СМИ пытались получить комментарий председателя Деснянской РГА по ситуации, которая сложилась вокруг скандального видео и узнать, рассматривает ли он возможность извинений в случае, если суд признает распространенную информацию недостоверной. По телефону чиновник отказался от комментариев, отметив, что готов отвечать только письменно и по официальному запросу.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко осудил действия главы Деснянской РГА Максима Бахматова, который силой вытолкал с трибуны заместителя председателя КГГА Анну Старостенко, применив к ней физическую силу. Городской голова столицы отметил, что Бахматов совершил недостойные для мужчины действия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!