Проводят постоянный мониторинг: в КГГА рассказали о ситуации с качеством воды в Киеве

В Киеве ситуация с качеством воды контролируется. Профильные службы постоянно мониторят ее состояние и при ухудшении "Киевводоканал" немедленно откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столичные власти призвали медиа не манипулировать информацией и не создавать паники.

"Ситуация с качеством воды в столице контролируется. Профильные службы постоянно мониторят состояние питьевой воды на территории Киева и воды в акватории рек Десна и Днепр. Если качество воды ухудшится, "Киевводоканал" немедленно откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания воды, чтобы показатели качества питьевой воды отвечали требованиям государственных санитарных норм и правил. Алгоритмы действий по предотвращению ухудшения качества воды обсудили на Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – рассказали в пресс-службе

В КГГА добавили, что, по данным Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства Украины, наблюдается ухудшение качества воды реки Сейм. Однако, по информации контролирующих служб, пока нет оснований для паники – показатели питьевой воды в столице остаются в норме.

В случае ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мер, который позволит обеспечить потребителей города Киева питьевой водой.

"Отдельные организации и учреждения также могут разрабатывать планы по обеспечению и реагированию на любые возможные сценарии развития событий. В частности, обращаться к подчиненным предприятиям по созданию запасов воды. Подчеркиваем, что такие действия не свидетельствуют о наступлении чрезвычайной ситуации. Просим медиа не манипулировать информацией и не создавать паники", – призвали городские власти.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа украинцы забили тревогу из-за массового мора рыбы и почерневшей воды в реке Сейм, которая течет из Курской области РФ (где идут боевые действия). Загрязнение достигло и Десны. Фактически сегодня уже две области – Сумская и Черниговская – столкнулись с чрезвычайной ситуацией, на очереди может быть и Киевская.

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