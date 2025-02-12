Проверяют документы и могут ограничить проезд: СБУ проводит мероприятия по обеспечению безопасности в Киевской области

В Бучанском районе Киевской области в среду, 12 февраля, сотрудники СБУ проводят мероприятия по обеспечению безопасности. При их проведении возможны, в частности, ограничение прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов и проверка документов граждан.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевщине. Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения.

"СБУ проводит мероприятия по обеспечению безопасности. в Бучанском районе Киевщины. Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные (безопасные) мероприятия в населенных пунктах Бучанского района Киевской области. Мероприятия проходят во взаимодействии с Национальной полицией и Группировкой сил и средств обороны города Киев", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, целью мероприятий является усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов, непосредственно с ней граничащих. В частности, силовики проводят осмотр территории и отдельных помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов. Также проверяют граждан, которые находятся на территории проведения.

При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

СБУ обратилась к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

"Отмечаем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кировоградской области вражеских агентов, пытавшихся установить GPS-маячок на авто, сопровождающий военную технику на фронт. Задержан безработный из Киевщины, который на измену пошел из-за желания заработать "легких" денег, разоблачен и его несовершеннолетний приспешник.

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