Продолжаются политические преследования: Кличко сообщил о давлении на оппозиционных к центральной власти депутатов Киевсовета

В столице продолжаются политические преследования депутатов оппозиционных к центральной власти фракций Киевсовета. На них оказывают давление через уголовные дела, в частности, из-за якобы безосновательного возмещения средств за командировки

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Это может заблокировать принятие важных для города решений.

"Продолжаются политические преследования депутатов оппозиционных к центральной власти фракций Киевсовета. Оказывается психологическое давление через надуманные уголовные производства. Сейчас – о якобы безосновательном возмещении средств за командировки депутатов. Сейчас распространяется информация о подготовке к обыскам и вручении подозрений, в частности, депутатам Бродскому, Андрусишину, Домогальскому, Емцу, Мухе и Маленко", – сообщил Кличко.

По словам мэра, делается все, чтобы Киевсовет не работал – чтобы дестабилизировать работу депутатского корпуса, а также заблокировать принятие важных для жизнеобеспечения столицы решений.

"Хочу обратиться к правоохранителям: за все антизаконные действия, которые они совершают по политическому заказу, все равно придется отвечать. По закону!" – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект, который предусматривает изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета столицы, принятый парламентом и подписанный президентом, противоречит Конституции Украины и Закону "О столице". По словам мэра Виталия Кличко, тем самым состоялось фактически ограбление Киева.

