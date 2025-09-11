Произошло фактически ограбление Киева: Кличко об изъятии 8 млрд грн из бюджета столицы

Законопроект, который предусматривает изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета столицы, принятый парламентом и подписанный президентом, противоречит Конституции Украины и Закону "О столице". По словам мэра Виталия Кличко, тем самым состоялось фактически ограбление Киева.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале. Средства, в частности, должны были идти на поддержку ВСУ.

Что известно

"Произошло фактически ограбление Киева! По-другому это не назовешь. Потому что законопроект, предусматривающий изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета Киева, который принял парламент и таки подписал президент, противоречит принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и Закону "О столице". И нарушает права местного самоуправления", – подчеркнул Кличко.

Мэр напомнил, что обращался к президенту Украины с призывом не подписывать законопроект. По его словам, эти жизненно важные средства были заложены в бюджете столицы, в частности, на выплаты учителям и медикам, на ремонты школ, садиков и больниц, на обеспечение самой низкой в стране цены на проезд в коммунальном транспорте. А также на поддержку Вооруженных сил, реабилитацию военнослужащих.

"Такое впечатление, что депутаты как законотворцы и президент как гарант Конституции или не понимают последствий подобных "решений", или цинично презирают и нарушают законы и Конституцию Украины", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, после решения Верховной Рады об изъятии 8 млрд грн из бюджета Киева у города не хватает денег на дотации для общественного транспорта. Несмотря на это, столичные власти ищут возможности не повышать цены на проезд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!