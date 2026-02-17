Привлечено более 400 единиц спецтехники: в КГГА рассказали, как в Киеве борются со снегом. Фото и видео

В Киеве во вторник, 17 февраля, дороги от снега расчищают более 400 единиц спецтехники. Кроме того, в городе специальными средствами обрабатывают остановки и узкие тротуары.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Работы продолжаются без остановок.

Что известно

"В столице продолжается расчистка дорог и тротуаров от снега: задействованы 256 единиц техники "Киевавтодора". Первоначально очищают главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что такжезадействованы 422 работника "Киевавтодора" в составе 65 бригад по ручной уборке. Они убирают снег и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.

На придомовых территориях снег расчищают более 2,8 тысячи работников управляющих компаний. Также задействовано 154 единицы техники. В парках и скверах дорожки очищают "зеленстроевцы": привлечено 25 единиц специализированной техники и 603 работника.

"Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. А пешеходов – быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", – призвали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во вторник, 17 февраля, облачно с прояснениями, синоптики предупредили о гололедице на дорогах. Днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до -5°С.

