Прах погибшего в 2022 году военного журналиста Алексея Чубашева похоронили на Национальном мемориальном кладбище. Фото и видео

На территории Национального военного мемориального кладбища попрощались с воином и журналистом Алексеем Чубашевым. Защитник Украины погиб 10 июня 2022 года в боях за Северодонецк на Луганщине.

Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Что известно о воине

В Киевской области в понедельник, 17 ноября, на территории Национального военного мемориального кладбища прошла церемония прощания с военным журналистом Алексеем Чубашевым.

Провести в последний путь Героя пришло около 100 человек – родные, близкие и побратимы. Когда урну с прахом Героя несли к месту захоронения, люди стали на колени, чтобы отдать дань его подвигу.

Алексей Чубашев был украинским военным корреспондентом, капитаном Вооруженных сил Украины, бывшим руководителем "Армии FM" и Военного телевидения Украины, автором и ведущим реалити-шоу для военных "Рекрут.UA".

Герой окончил Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Он также учился в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна и в 2009 году был участником парада ко Дню Независимости.

В 2015 году он попал в район проведения АТО. 28 февраля 2021 года у Алексея закончился второй офицерский контракт с Вооруженными силами. Он его не продлевал и был уволен в запас. После увольнения из ВСУ развивал собственные проекты. 24 февраля 2022 года вернулся в ряды защитников Украины.

Он погиб 10 июня 2022 года в боях за Северодонецк на Луганщине.

