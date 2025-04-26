Повреждены дома: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 26 апреля Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, в частности, повреждены частные дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная атака враждебных БПЛА в Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОВА добавили, что в Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены 5 частных домов и автомобиль. Оперативные службы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, что в ночь на 25 апреля враг совершил массированную атаку беспилотниками на Днепропетровщину: в городе Павлоград повреждена многоэтажка. Погибли три жителя, в том числе девочка-подросток, еще 15 человек пострадали, среди них – дети и спасатель.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на субботу, 26 апреля, атаковали город Каменское в Днепропетровской области ударными беспилотниками, предварительно типа Shahed-136. Кафиры попали в жилую девятиэтажку, там горели квартиры.

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