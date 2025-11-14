Повреждено ограждение посольства Азербайджана и жилой комплекс: последствия атаки РФ на Лукьяновке в Киеве. Фото и видео
В результате террористической атаки РФ в ночь на 14 ноября в Киеве снова был поврежден один из жилых комплексов. Также комбинированная атака нанесла ущерб посольству Республики Азербайджан.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте работают все службы.
Что известно
В ночь на 14 ноября Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В Шевченковском районе города в результате обстрела был поврежден один из жилых комплексов, который уже ранее оказывался под атакой РФ. Здесь, в частности, взрывной волной выбило окна, пострадали автомобили.
Кроме того, неподалеку в результате российского обстрела было повреждено ограждение посольства Республики Азербайджан рядом со сквером имени Гейдара Алиева.
Террористическая атака
Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.
Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 14 ноября нанесла комбинированный удар ракетами и "Шахедами" по Киеву. В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.
