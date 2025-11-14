Повреждено ограждение посольства Азербайджана и жилой комплекс: последствия атаки РФ на Лукьяновке в Киеве. Фото и видео

В результате террористической атаки РФ в ночь на 14 ноября в Киеве снова был поврежден один из жилых комплексов. Также комбинированная атака нанесла ущерб посольству Республики Азербайджан.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте работают все службы.

Что известно

В ночь на 14 ноября Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В Шевченковском районе города в результате обстрела был поврежден один из жилых комплексов, который уже ранее оказывался под атакой РФ. Здесь, в частности, взрывной волной выбило окна, пострадали автомобили.

Кроме того, неподалеку в результате российского обстрела было повреждено ограждение посольства Республики Азербайджан рядом со сквером имени Гейдара Алиева.

Террористическая атака

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 14 ноября нанесла комбинированный удар ракетами и "Шахедами" по Киеву. В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

