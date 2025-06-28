Порывы ветра и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 июня

В Киевской области в воскресенье, 29 июня, облачно с прояснениями, без осадков, синоптики предупредили о сильных порывах ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 26 июня по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +22°С... +24°С; Мироновка +23°С... +25°С; Фастов +22°С... +24°С; Яготин +21°С... +23°С; Барышевка +22°С... +24°С; Борисполь +22°С... +24°С и Вышгород +22°С... +24°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. 29 июня порывы ветра 15-18 м/с. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха в городе в мае составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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