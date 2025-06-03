Попросила проехаться: в Киеве женщина-покупатель авто перепутала педали и протаранила дерево. Фото

В Днепровском районе Киева во вторник, 3 июня, произошла авария с участием легковушки. Женщина-покупатель попросила проехаться на автомобиле, но во время движения перепутала педали газа с тормозом и врезалась в дерево.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

"Мужчина продавал машину. Женщина-покупатель попросила проехаться, и на развороте бульвара перепутала газ с тормозом. Бульвар Верховной Рады, 14", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях фото можно увидеть последствия ДТП. Машина протаранила дерево и получила существенные механические повреждения. На месте происшествия находилось несколько машин скорой помощи.

Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, в результате ДТП в больницу госпитализировали трех человек, среди которых женщина-водитель.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор водителю такси, который сбил насмерть женщину-пешехода на Березняках. В момент совершении аварии злоумышленник находился за рулем в состоянии опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 мая в поселке Белики Полтавского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. В результате аварии травмировались трое детей.

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