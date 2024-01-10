Помогает существенно экономить: Кличко осмотрел дом, утепленный по столичной программе термомодернизации "70/30". Фото

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел дом одного из жилищно-строительных кооперативов в Шевченковском районе. Многоэтажка была утеплена по столичной программе термомодернизации "70/30", действующей в столице с 2017 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского головы. Благодаря программе жители меньше платят за коммунальные услуги.

"Мы находимся в доме, которому около 40 лет. По программе софинансирования "70/30" здесь утеплили фасад и кровлю здания, заменили окна и двери, сделали теплоизоляцию и капремонт крыш и подвальных перекрытий. Общая стоимость работ составила 5,3 млн грн, где 70% профинансировал город, 30% – жители. Важно, что жильцы постепенно собирали средства, добавив стоимость работ в квартплату. В результате – за ноябрь стоимость отопления составила до 24 грн за кв. вместо 38 грн. За счет утепления существенно повысилась температура в квартирах. Также в этом здании планируют установить индивидуальный тепловой пункт с возможностью погодного регулирования, что позволит повысить экономию тепла еще на 20-30%", – подчеркнул Кличко.

По словам мэра, также по программе софинансирования "Капремонты" во всех подъездах этого дома заменили лифты. 95% работ профинансировал город, 5% – жители.

Глава КГГА отметил, что в прошлом году в рамках программы "70/30" выполнено 125 энергоэффективных проектов, на которые направили 155 млн грн. Это термомодернизация домов частичная или комплексная – утепление, замена окон, дверей. Также модернизация тепловых пунктов.

"Все это помогает экономить энергоресурсы, которые очень дорогие. За счет таких мероприятий жилищный фонд меньше потребляет тепла, что уменьшает объемы использования природного газа. К тому же энергоэффективность жилищного фонда – это и фактор энергетической независимости. В условиях войны и постоянных атак врага на критическую инфраструктуру этот вопрос критически важен", – подчеркнул Кличко.

Программы "70/30" и "Капремонты" – наиболее масштабные и действенные механизмы восстановления и повышения энергоэффективности жилья в столице. С 2017 года реализовали более 1000 проектов, позволивших жителям достичь экономии. Город инвестировал в энергоэффективные работы, которые выбирали сами жители, более 1,2 млрд грн. Жители внеси свою долю, это около 30% стоимости работ.

Общая экономия только тепловой энергии на сегодняшний день составляет более 400 млн грн. В результате проведённых мероприятий люди не только повысили комфорт в собственном доме, но и увеличили рыночную стоимость квартир в среднем на 20%.

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