Похитил из машины соседа более 100 тыс. грн: в Киеве задержали рецидивиста. Подробности и фото
В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, обокрал своего соседа. Злоумышленник разбил стекло двери автомобиля и забрал из салона более 100 тысяч гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет заключения.
По словам правоохранителей, они получили сообщение от жителя Днепровского района о том, что его машину Lexus обокрали. Следователи оперативно задержали злоумышленника - им оказался 33-летний киевлянин, сосед потерпевшего, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных и наркопреступлений.
"Нарушитель, заметив кошелек через окно автомобиля, припаркованного возле дома, разбил стекло двери и похитил оттуда кошелек с суммой более 100 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.
По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к совершению кражи. Злоумышленник во время свидания похитил телефон новой знакомой и снял деньги с ее банковского счета.
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