Похитил из машины соседа более 100 тыс. грн: в Киеве задержали рецидивиста. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, обокрал своего соседа. Злоумышленник разбил стекло двери автомобиля и забрал из салона более 100 тысяч гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

По словам правоохранителей, они получили сообщение от жителя Днепровского района о том, что его машину Lexus обокрали. Следователи оперативно задержали злоумышленника - им оказался 33-летний киевлянин, сосед потерпевшего, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных и наркопреступлений.

"Нарушитель, заметив кошелек через окно автомобиля, припаркованного возле дома, разбил стекло двери и похитил оттуда кошелек с суммой более 100 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к совершению кражи. Злоумышленник во время свидания похитил телефон новой знакомой и снял деньги с ее банковского счета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!