На свидании обокрал новую знакомую: в Киеве задержан злоумышленник. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к совершению кражи. Злоумышленник во время свидания похитил телефон новой знакомой и снял деньги с ее банковского счета.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним обратилась 40-летняя жительница Подольского района с сообщением о воровстве. Заявительница рассказала, что к ней в гости пришел ее новый знакомый, с которым они совместно распивали спиртные напитки.

"Воспользовавшись тем, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник похитил ее мобильный телефон, предварительно узнав код доступа к гаджету. В дальнейшем фигурант использовал смартфон потерпевшей, расплатившись за продукты на кассе продуктового маркета, и там же снял средства с банковской карты владелицы", – добавили в пресс-службе.

Полицейские оперативно обнаружили и задержали злоумышленника – им оказался 26-летний киевлянин. Своими действиями он нанес потерпевшей ущерб на сумму около 18 тысяч гривен. По фактам кражи и незаконных действий со средствами доступа к банковским счетам открыты уголовные производства, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Злоумышленник пытался вынести из частного дома антикварные статуэтки, но его схватили, когда он перелезал через забор, пытаясь скрыться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!