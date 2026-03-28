Под Киевом Volkswage протаранил легковушку, а затем вылетел на тротуар и сбил пенсионерку. Подробности и фото

В Бучанском районе Киева легковушка на перекрестков протаранила машину. После этого неуправляемое авто виновника ДТП выехало на тротуар и сбило пенсионерку.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

ДТП на перекрестке

По словам правоохранителей, на днях в городе Вишневое произошло ДТП на перекрестке улиц Киевская и Леси Украины.

Предварительно полицейские установили, что 28-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь по главной дороге, столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta, за рулем которого находилась 39-летняя водитель. Со своей стороны, женщина ехала во встречном направлении и осуществляла поворот налево.

"В результате столкновения Passat отбросило на тротуар, где он совершил наезд на 64-летнюю женщину. Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали", – добавили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшей (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

