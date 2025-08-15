Под Киевом в результате столкновения с внедорожником Mercedes перевернулся грузовик: есть пострадавший. Фото

В Обуховском районе Киевской области столкнулись внедорожник Mercedes и грузовик. В результате ДТП последнее авто перевернулось, есть пострадавший.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства ДТП установят следователи.

Что известно

Как рассказали правоохранители, авария произошла на одной из улиц в селе Кременище Киевской области. Предварительно было установлено, что 58-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, при выезде на нерегулируемый перекресток, не пропустил автомобиль Scania, в результате чего произошло столкновение.

"В результате ДТП 52-летний водитель грузовика получил телесные повреждения и был госпитализирован", – уточнили в полиции.

На опубликованных правоохранителями фото можно увидеть, что после столкновения грузовик съехал с дороги и перевернулся, а Mercedes въехал в гараж.

По данному факту начато производство (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины). Согласно санкции статьи виновному предусмотрена ответственность в виде штрафа до 85 тысяч гривен, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ситуация с аварийностью

