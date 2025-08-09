Под Киевом посреди улицы нашли мину. Подробности и фото

В Гостомеле Киевской области возле одного из домов обнаружили минометную мину. Чтобы изъять взрывоопасную находку на место вызвали саперов ГСЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельского поселкового военного совета. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

"В Гостомеле по улице Леонтовича обнаружили минометную мину. Взрывоопасный предмет изъяли специалисты ГСЧС и передали для дальнейшего уничтожения", – говорится в сообщении.

На опубликованных властями фото можно увидеть, что взрывоопасную находку обнаружили на улице возле забора одного из домовладений.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 18 июля, коммунальщик при осмотре дома, который пострадал в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы его уничтожили в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в понедельник, 4 августа, возле детской площадки нашли предмет, похожий на противопехотную мину. Территорию сразу же огородили.

