Переменная облачность и до +8°С: прогноз погоды в Киеве и области на 7 марта
В Киевской области в субботу, 7 марта, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Что рассказали синоптики
"Прогноз погоды на 7 марта по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. По области ночью на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 0-5°С мороза; днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 6-8°С тепла", – говорится в сообщении.
Отметим, согласно информации портала Sinoptik, несмотря на пасмурное предрассветное время, в Киеве с самого утра на небе не будет оставаться ни одного облачка, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
Погода в предыдущие периоды
Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.
Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.
