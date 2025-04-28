Переменная облачность и до +21°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 апреля

В Киевской области во вторник, 29 апреля, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Поверие в регионе максимально прогреется до +21°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 29 апреля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы по области заморозки 0-5°С; температура днем 16-21°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 18-20°С", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре предупредили о пожарной опасности по Киеву и области. 29 апреля – 1 мая чрезвычайный уровень пожароопасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 29 апреля в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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